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    14 октября 2021, 16:43

    Многодетную мать из Кудрово разыскивают в Ленобласти четвертые сутки

    Женщина 23 лет вышла из салона красоты и пропала

    Оксана Лавнюженко

    В Ленинградской области разыскивают 23-летнюю Анастасию, которая пропала сразу после работы. Инцидент произошел вечером 9 октября во Всеволожском районе. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

    По словам очевидцев, мать троих детей покинула салон «Beauty Банда» и ушла в неизвестном направлении. Анастасия была одета в кожаную куртку черного цвета, на ногах были белые кроссовки.

    Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» уточнили, что у девушки русые волосы и голубые глаза. Ее рост составляет примерно 165 сантиметров.