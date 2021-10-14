Многодетную мать из Кудрово разыскивают в Ленобласти четвертые сутки

В Ленинградской области разыскивают 23-летнюю Анастасию, которая пропала сразу после работы. Инцидент произошел вечером 9 октября во Всеволожском районе. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

По словам очевидцев, мать троих детей покинула салон «Beauty Банда» и ушла в неизвестном направлении. Анастасия была одета в кожаную куртку черного цвета, на ногах были белые кроссовки.

Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» уточнили, что у девушки русые волосы и голубые глаза. Ее рост составляет примерно 165 сантиметров.