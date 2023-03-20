Происшествия 20 марта 2023, 17:13 Многодетному отцу вынесли наказание за издевательства над сыном в Нижнем Новгороде

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Суд Нижнего Новгорода вынес приговор многодетному отцу, уроженцу Узбекистана, который неоднократно издевался над сыном. Об этом написало ИА «Время Н».

О болях, которые испытывает мальчик, узнали воспитатели детского сада. Они выяснили, что мужчина, пытаясь наказать мальчика за провинность, подносил раскаленную зажигалку к половым органам сына.

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Следствие также выяснило, что в декабре 2021 года обвиняемый оттолкнул сына так, что тот получил травму головы.

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Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбываниям наказания в исправительной колонии строгого режима.