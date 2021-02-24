Многодетного отца заподозрили в убийстве жены на глазах соседки в ЯНАО

Многодетного отца заподозрили в убийстве жены на глазах очевидца в Ноябрьске 23 февраля. По версии следователей, мужчина подкараулил супругу в подъезде, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

Погибшей оказалась медицинский работник, мать троих детей. По предварительным данным, муж избил ее, и женщина ушла к родственникам. Когда она возвращалась домой, отец семейства ждал в подъезде.

«В ходе конфликта с супругой 37-летний мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в жизненно-важные органы, после чего продолжил ее избиение. Свидетелем происшествия стала соседка», — уточнили в пресс-службе.

Когда та вмешалась в происходящее, подозреваемый занес раненную жену домой. Там она скончалась до прибытия скорой помощи. Как отметили знакомые, пара была благополучной и уважаемой в городе. Супруг скончавшейся работал в травматологическом отделении. По словам знакомых, в последнее время он увлекался наркотиками, его уволили с работы.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.