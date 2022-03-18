Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в Свердловской области

Утром в четверг, 17 марта, в городе Тавда Свердловской области сгорел частный дом. Из-за такого происшествия крыши над головой лишилась семья Молоковых, в которой растут три ребенка. Глава семьи Евгений ранее состоял на службе в уголовно-исправительной системе.

Как пишет tagilcity.ru со ссылкой на сведения пресс-службы ГУФСИН по региону, семья пострадавших считается благополучной. Супруги воспитывают двух дочерей-школьниц и полугодовалого сына. Из-за такого несчастья погорельцы лишились не только крова, но и документов.