Многодетная семья сгорела под Ногинском

В понедельник в деревне Пешково под Ногинском сгорела семья из четырех человек. Выжить удалось только одной восьмилетней девочке. Сейчас она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Пожар произошел утром. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.

«По имеющейся информации, возгорание произошло в частном жилом доме. В результате пожара погибли двое взрослых и двое малолетних детей. Еще одна малолетняя девочка госпитализирована», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Следственном комитете по региону отметили, что предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена позднее. На месте работают спасатели. Они осматривают место пожара на наличие тел.