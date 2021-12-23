Многодетная семья пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Смертельное ДТП произошло 23 декабря на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

Автомобиль Nissan Murano направлялся по Объездной со стороны Московского тракта. Погибшая женщина с тремя детьми в машине Audi двигалась на зеленый свет. В какой-то момент машины столкнулись. Nissan Murano отбросило на грейдер, занимавшийся уборкой дороги. В результате водительница Audi погибла, трое ее детей получили травмы. Их госпитализировали.