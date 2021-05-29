Многодетная семья попала в ДТП в Якутии

В Якутии опрокинулась машина, в которой ехала многодетная семья - родители и трое детей. Старшая девочка получила перелом бедра, тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления ГИБДД.

«29-летний водитель автомашины Toyota Succeed не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в полиции.

По данным ведомства, у главы семейства — переломы ног, ЧМТ и травматический шок, у его жены — переломы ребер и закрытая черепно-мозговая травма. Серьезные повреждения получила их старшая 14-летняя дочь. Школьница впала в кому. У семилетнего мальчика и двухлетней девочки, которые ехали в детских автокреслах, перелом, ушибы и ссадины. Пострадавшую семью сначала отвезли в Кобяйскую районную больницу, а потом доставили санитарным рейсом в Якутск.

В ГИБДД уточнили, что водитель в момент аварии был трезв. Он получил права в декабре прошлого года. С того момента его ни разу не наказывали за нарушение ПДД.