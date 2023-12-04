Происшествия 04 декабря 2023, 17:51 Многодетная семья отравилась угарным газом в Крыму СК: в Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме РИА «Новости»

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Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в селе Укромное в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, утром 4 декабря в частном доме села обнаружили тела четырех человек — супружеской пары, восьмилетнего мальчика и 12-летней девочки — с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трех детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

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Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который приехал к нему домой после того, как мужчина не пришел на работу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Shot, вся семья в день трагедии праздновала день рождения матери.

Четыре ребенка стали жертвами отравления угарным газом в Ростовской области. Они находились дома одни. Угарный газ унес жизни детей шести, семи, 10 и 15 лет.