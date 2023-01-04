Происшествия 04 января 2023, 19:11 Многодетная семья обратилась к Бастрыкину из-за смерти в больнице пятимесячного сына Уральская семья обратилась к Бастрыкину после смерти сына в больнице РИА «Новости»

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Обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину направила многодетная семья из Нижнего Тагила после смерти пятимесячного сына в больнице. Мальчик умер от пневмонии. Мама считает, что это произошло по вине врачей. Подробности изданию Е1 рассказала представитель семьи Юлия Липинская.

Она уточнила, что мальчик умер от пневмонии. За два дня до госпитализации мать показывала ребенка патронажным медикам. Уже тогда у младенца была одышка и температура, но врачи на это внимания не обратили.

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На следующий день участковый врач выдал матери справку на основании старых анализов, что ребенок здоров. Она была нужна, чтобы поставить мальчику инъекцию препарата для иммунопрофилактики дыхательных путей. Ребенок родился раньше срока с большой нехваткой веса.

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После укола мальчика осмотрел еще один врач, который первым заметил одышку, но ничего не предпринял. Когда мама привезла сына домой, его состояние резко ухудшилось. Из поликлиники семью отправили в больницу, где младенца забрали в реанимацию. Спустя три дня он умер.

Представитель семьи Липницкая рассказала, что к следователю родители ребенка ходили 1 января. Но дело так и не завели.

«После этого мы написали заявление Бастрыкину. <...> Откуда у ребенка синяки после реанимации, почему в свидетельстве о смерти указан не тот адрес, где результаты гистологического исследования?» — перечислила она вопросы, на которые родители умершего мальчика хотят добиться ответов.

Липницкая добавила, что семья намерена потребовать проведения независимой экспертизы, чтобы узнать причину гибели ребенка.