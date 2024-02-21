Происшествия 21 февраля 2024, 11:59 Многодетная москвичка, жившая в подъезде, так и не попала в собственную квартиру РИА «Новости»: арендаторы так и не пустили в квартиру многодетную москвичку Фото: прокуратура Москвы

Читать 360tv в

Многодетная мать из Москвы, которая жила в подъезде дома на улице Тагильская, все еще не вернулась в собственную квартиру. Арендатор отказывается пускать хозяйку жилья домой, пока она не вернет ему деньги. Об этом сообщило РИА «Новости».

Некоторое время назад женщина решила подзаработать, сдав свою квартиру и переехав в Подмосковье. Она нашла жильца, который заплатил ей миллион рублей вперед за полгода аренды. Женщина уже потратила деньги, когда ее внезапно попросили съехать. Она попыталась вернуться в собственное жилье, но арендатор отказался покидать его, пока хозяйка не вернет ему оплату.

Реклама

«Они меня в квартиру не пускают, они там сменили замки. <…> Я ему готова вернуть деньги частично, но он требует, чтобы я ему деньги вернула полностью», — рассказали женщина.

Москвичка не нашла другого выхода и обосновалась с тремя детьми в подъезде. Там она разместила мебель, вещи и предметы первой необходимости.

Сейчас она находится в социальной гостинице и ищет съемное жилье.

«У меня есть сын-инвалид, у меня есть маленький сын, у меня есть кот, кошка, черепаха, собака хаски. Пока мы здесь проживаем, я 12 мест обзвонила, но хозяева отказали», — добавила женщина.

Также она пожаловалась на отсутствие плиты во временном жилище, из-за чего невозможно приготовить детям еду.