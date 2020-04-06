Многодетная мать забыла двухмесячного ребенка у подъезда в Новой Москве

Женщина оставила младшего сына под присмотром сожителя, а сама поднялась в квартиру, чтобы уложить спать другого. Однако уснула вместе с ним.

Утром к ней пришли сотрудники полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. С собой они принесли ребенка, оставленного на улице. Работники скорой осмотрели малыша, повреждений на тебе не нашли.

В настоящее время правоохранители выясняют, сколько времени мальчик был без присмотра взрослых.

По словам сожителя, сам он лишь отлучился в туалет, а младенца оставил на бордюре.