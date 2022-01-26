Многодетная мать влезла в драку с четвероклассником в Петербурге

В Санкт-Петербурге четвероклассника забрали в больницу после того, как на него напала мать одноклассника, вмешавшись в их драку. Перед этим женщина сама подстрекала сына, чтобы он навалял другому ученику, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина, которая регулярно кошмарит четвероклассников и их родителей, угрожая им физической расправой, является многодетной матерью. У нее трое детей, которые учатся в школе, один из них — в четвертом классе. Когда тот подрался со сверстником, поначалу она сама подначивала сына, чтобы тот как следует проучил соперника. Когда учительница пыталась их разнять, она кричала, что ребятам нужно драться один на один. Однако потом решила, что один ее сын не справится. Подбежав к его оппоненту, она ударила его по голове.

Мальчика после этого забрали в больницу. Когда многодетную скандалистку вызвали к директору, она начала извиняться, объясняя свой поступок тем, что ей хотелось помочь сыну, поэтому не сдержалась и ударила другого мальчика. Теперь многодетной семьей займется комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее «Газета.ru» писала об учительнице из Уфы, которую заподозрили в истязаниях четвероклассников.