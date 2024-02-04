04 февраля 2024, 19:11
Многодетная мать в Москве оказалась на улице из-за беженца с Украины
Mash: многодетная мать из Москвы сдала квартиру украинцу и оказалась на улице
Москвичка с тремя детьми, сдавшая в аренду свою квартиру беженцу с Украины, не может вернуться домой. Квартиросъемщик сменил замки и подселил в жилье еще с десяток человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По словам женщины, сдать жилье на Тагильской улице сроком на пять месяцев ее уговорил знакомый риелтор. За это женщина получила 1,25 миллиона рублей. Вместе с детьми она съехала на съемную квартиру в Московской области.
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Когда москвичку попросили освободить жилье в Подмосковье, она попыталась вернуться домой. Однако попасть в квартиру не смогла. Жилец отказался выезжать, утверждая, что срок аренды не истек.
Женщина заявила, что беженец находится под домашним арестом за экономические преступления. При этом в квартире устраивают вечеринки, к нему приходят знакомые.
Москвичке вместе с детьми пришлось ночевать в подъезде. Чтобы поесть и помыться, они ходят в социальную гостиницу. По данным канала, делом уже заинтересовалась столичная прокуратура.
Ранее квартиросъемщик экономиста Ирины Хакамады, накопивший большие долги за коммунальные услуги, сбежал без оплаты за два месяца проживания.
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