Многодетная мать с двумя детьми погибла на пожаре в Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области на пожаре погибла многодетная мать и двое ее детей. Еще двое сильно пострадали, сообщило региональное управление СК.

Пожар произошел вечером в субботу 13 марта. Сгорел частный бревенчатый дом в селе Бобровка.

В доме в тот момент находилась женщина 1985 года рождения и четверо ее детей. Еще двое гостили у бабушки.

«По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь розжигом, однако произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спастись не удалось», — сказано в сообщении.

К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем, сообщили в МЧС. Спустя час огонь потушили. На пепелище обнаружили останки женщины и двух ее детей — двухлетней дочери и семилетнего сына.

Спасшихся из огня мальчиков доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.