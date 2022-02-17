Многодетная мать погибла во время пожара под Новосибирском

Пожар произошел в городе Обь под Новосибирском накануне ночью. Там загорелся частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

Возгорание спровоцировала неисправная электропроводка. В момент пожара в доме находилась женщина и четверо ее детей возрастом от четырех до 17 лет.

Детям удалось покинуть здание, а вот мать выбраться не смогла. Вспышка огня отрезала ей дорогу к выходу. На момент происшествия отец семейства был на работе.