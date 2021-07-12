Многодетная мать погибла во время дайвинга на Урале

Многодетная мать из Екатеринбурга погибла под Нижним Тагилом. Все произошло во время дайвинга на карьере Лазурный.

Как сообщило агентство Regnum, речь идет о 49-летней Елене Мормоль. Она жила в Екатеринбурге, работала риелтором и профессиональным фотографом. В последнее время стала увлекаться подводным плаванием. Мормоль получила сертификат в июне, а 10 июля отправилась на карьер для погружения.

Уточняется, что заплыв не был учебным, поэтому инструктор на нем не присутствовал. По предварительной информации, глубина в месте погружения была небольшой.

Причины и обстоятельства гибели Мормоль сейчас выясняются. Однако точная причина случившегося станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что у фотографа были проблемы со здоровьем.

У Елены Мормоль остались два сына и дочь. У одного из детей — ДЦП.