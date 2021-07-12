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    12 июля 2021, 08:28

    Многодетная мать погибла во время дайвинга на Урале

    Наза Салех Захи

    Многодетная мать из Екатеринбурга погибла под Нижним Тагилом. Все произошло во время дайвинга на карьере Лазурный.

    Как сообщило агентство Regnum, речь идет о 49-летней Елене Мормоль. Она жила в Екатеринбурге, работала риелтором и профессиональным фотографом. В последнее время стала увлекаться подводным плаванием. Мормоль получила сертификат в июне, а 10 июля отправилась на карьер для погружения.

    Уточняется, что заплыв не был учебным, поэтому инструктор на нем не присутствовал. По предварительной информации, глубина в месте погружения была небольшой.

    Причины и обстоятельства гибели Мормоль сейчас выясняются. Однако точная причина случившегося станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что у фотографа были проблемы со здоровьем.

    У Елены Мормоль остались два сына и дочь. У одного из детей — ДЦП.