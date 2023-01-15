Происшествия 15 января 2023, 18:58 Многодетная мать из Приморья почти сутки ждала медпомощи и умерла в больнице СК: в Приморье мать 3 детей умерла из-за не оказанной вовремя медпомощи РИА «Новости»

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Жительница острова Путятина, отрезанного от транспортного сообщения, умерла из-за не оказанной вовремя медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю. Женщина 35 лет была вынуждена целые сутки ждать помощи врачей и в итоге скончалась в больнице.

По версии следствия, женщине стало плохо возле дома на улице Нагорной 13 января. Фельдшер осмотрел ее и заключил, что нужна госпитализация. Однако в медучреждение больная попала только через сутки и 15 января умерла там.

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РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что у женщины остались трое детей, двое из которых младше 18 лет. В соцсетях пишут, что вначале многодетная мать обратилась к медикам на своем острове, но капельница не помогла и тогда она решила добраться до больницы Владивостока. Отправиться морем не удалось из-за погоды, и лишь через сутки женщину доставили военным бортом.

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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ). В рамках расследования уже назначили судебные экспертизы и допрашивают свидетелей. Максимальная санкция по статье — три года лишения свободы. Приморская прокуратура признала возбуждение дела законным и проконтролирует ход расследования.