«Много звонков от гадалок и ясновидящих». Волонтер рассказал о поисках убитой в Тюмени девочки

Во время поиска пропавшей девятилетней девочки в Тюмени, которую 19 августа нашли убитой, телефоны волонтеров разрывались от звонков желающих помочь. Люди сообщали, что видели похожих на нее детей. Свои услуги предлагали даже ясновидящие и экстрасенсы. Об этом «360» рассказал доброволец, участник поискового отряда Евгений.

«Очень много было звонков от людей с экстрасенсорными способностями — гадалок, ясновидящих, которые все видят, все знают», — поделился Евгений.

Собеседник отметил, что тело девочки нашли сотрудники управляющей компании. По его словам, Лесобаза, где обнаружили убитого ребенка, — это самый преступный район Тюмени. Евгений рассказал, что погибшая школьница жила вместе с бабушкой, сестрой и братом. Ее мать лишили родительских прав.

«Мы, отряд неравнодушных людей, приехали в первые дни на поиски», — отметил доброволец.

Он рассказал, что людей хватало, поэтому сначала они ходили друг за другом, а потом их стали посылать в какие-то неожиданные места. Ему и его приятелям это не понравилось, поэтому поисковый отряд стал самоорганизовываться. Кто-то ходил по улицам, а кто-то распространял ориентировки в социальных сетях.

В четверг, 19 августа, в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело убитой девятилетней школьницы, которая пропала 30 июня. Останки обнаружили недалеко от АЗС, у дома № 5 на улице Домостроителей. Сейчас там работают следователи и криминалисты. Ранее полицейские задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка.

Жители города организовали стихийный мемориал у дома, где жила убитая девочка. Люди несут к подъезду игрушки, цветы и свечи.