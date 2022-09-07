«Детей не бросала, а ради них жила». Мама погибшей в ДТП с мусоровозом девочки сказала, что никто не виноват | 360°

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«Детей не бросала, а ради них жила». Мама погибшей в ДТП с мусоровозом девочки сказала, что никто не виноват

Мама погибшей под мусоровозом в Истре девочки сказала, что не винит водителя в трагедии

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Правоохранительные органы Истры возбудили уголовное дело в отношении мамы маленькой девочки, погибшей под колесами мусоровоза в Истре. В интервью «360» женщина сказала, что не считает это справедливым решением.

Сам разговор дался ей нелегко. Собеседница «360» тяжело переживает случившееся.

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«Я детей люблю. Вы бы знали, как я с ними сидела, как я за ними ухаживала», — поделилась она.

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Правоохранительные органы не сняли обвинения с водителя мусоровоза: его уже посадили под арест. Сама женщина сказала, что не ищет виновных в трагедии.

«Никто не виноват. Водителя не осуждаю. Но и я детей не бросала, а ради них жила», — сказала она.

Вторая дочь женщины также пострадала в ДТП. Изначально ее увезли с места трагедии в больницу. Однако сейчас она уже с мамой.

«Она сейчас со мной, чувствует себя хорошо», — поделилась собеседница «360».

В ближайшее время женщину могут вызвать в отделение полиции для уточнения деталей произошедшего.

Дети

Истра

ДТП

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