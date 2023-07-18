Эксклюзив 18 июля 2023, 23:17 «Мне сказали, что она немая». Мать покусанной в Мурино девочки рассказала о хозяйке пса Мать покусанной собакой девочки в Мурино: хозяйка пса никак не отреагировала на нападение

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Собака укусила за лицо годовалую девочку у подъезда дома в Мурино Ленинградской области. В результате ребенку пришлось накладывать шов на носу, рассказала «360» мать юной пострадавшей.

Девочка гуляла на детской площадке, когда из подъезда вышла соседка со своим питомцем. Девочка подбежала к собаке, присела рядом, но животное отреагировало на ребенка агрессивно. Хозяйка пса никак не отреагировала на происходящее.

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«Хозяйка ни слова не сказала, не отреагировала. Мне сказали, что она немая. Когда это все случилось, другая соседка рассказала, что собака на всех набрасывается. <…> Факт того, что собака агрессивная, выгуливается на поводке, но без намордника, [хозяйка] не может сказать никаких команд», — отметила женщина.

Мать девочки вызвала скорую, ребенка увезли в больницу, где врачи зафиксировали мелкие укусы лица и наложили шов на нос. По словам женщины, ее дочь чувствует себя нормально, ее поведение не изменилось.

«Мы вместе с ней были. Мы спокойно гуляли, соседка сидела с собакой на скамейке возле подъезда. И малышка моя рядом гуляла. Потом хотела подойти к собаке, а собака ее укусила за лицо. Я ей сказала — не надо подходить к собаке, она все равно пошла. Возле нее присела и так получилось», — объяснила обстоятельства случившегося женщина.

Сейчас соседка и ее питомец на улице не показываются, По крайне мере, сказала мать девочки, женщину-инвалида она больше не видела.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

«В средствах массовой информации сообщалось о том, что в городе Мурино Ленинградской области собака покусала находившуюся в коляске маленькую девочку во время прогулки. При этом находившаяся рядом хозяйка собаки никак не реагировала на происходящее», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент фонда «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина прокомментировала требование о выгуле собак в намордниках. По ее мнению, это не сработает, поскольку владельцы животных не станут его соблюдать.