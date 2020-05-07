На волейболиста сборной России Алексея Спиридонова напали в Москве. Все произошло средь бела дня неподалеку от станции метро «Румянцево».

«Я приехал в банк, чтобы снять деньги. Это самый ближайший филиал от моего дома. Я выходил из банка, мне ножом поугрожали, но я ударил первый. „Леща“ им дал и уехал», — сказал спортсмен. Он не ожидал такой смелости от преступников.

«Как можно на двухметрового человека здорового в здравом уме нападать?! Люди все злые стали…», — прокомментировал инцидент «360» волейболист. В полицию он обращаться не собирается.

Об инциденте молодой человек рассказал подписчикам на своей странице в Twitter. По его словам, парней было двое, и скорее всего, они приехали из Средней Азии.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что из-за потери работы возможен рост уличной преступности среди приезжих. Также, по данным Генпрокуратуры, в марте этого года уже наблюдался рост тяжких преступлений более чем на 13% по сравнению с февралем, сообщило агентство РБК.