«Мне еще повезло». Блогерша Казийаке назвала неадекватным мужчину, который оскорбил ее из-за цвета кожи

Пострадавшая от неадекватного поведения пассажира блогерша Стелла Казийаке рассказала «360», как ей удалось избавиться от навязчивого мужчины. Он унижал афроамериканку из-за цвета ее кожи.

Девушка ведет блог в соцсетях, живет в Санкт-Петербурге. Она села в автобус позади мужчины, который обратил внимание на ее цвет кожи и стал оскорблять, называя «обезьяной». Он хотел сфотографироваться с афроамериканкой и отправить фото жене, о чем и заявил. Стелла сначала не реагировала на возгласы, потом стала снимать все на видео. Девушка отсела от неадекватного пассажира, но он пересел к ней, заблокировав выход.

«Я молчала, старалась не реагировать, потом просто пересела вперед, он подошел ко мне, подсел и начал фоткать без спроса. Я сказала не надо, хватит. Он еще сел, не выпускал меня. Мне не понравилось, что вплотную сел», — рассказала блогер.

Вырваться от мужчины помог парнишка, который вступился за девушку. Благодаря его вмешательству Стелла смогла пересесть на другое место, но хулиган не отступал — сел напротив нее и всю дорогу выкрикивал ругательства.

«Алкоголем от него не пахло, скорее всего, он был под чем-то. Глаза были неадекватные. Только неадекватный человек так себя ведет», — отметила блогер.

Девушка не стала писать заявление на грубияна, но история получила большую огласку — у блогера большая аудитория в соцсетях. Прокуратура вышла на связь с пострадавшей и инициировала проверку.

Личность неадекватного пассажира установили. Им оказался ранее судимый за изнасилование мужчина.

«Мне еще повезло», — отреагировала на эту новость Казийаке.