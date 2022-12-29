Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:40 «Младший брат США». Политолог объяснил, почему Британия наращивает поставки ВСУ Политолог Мезюхо: Британия поставляет оружие в ВСУ по примеру США

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Власти Великобритании заявили, что планируют в дальнейшем увеличивать поставки оружия дальнего радиуса действия для ВСУ. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с «360» предположил, что ресурсов для помощи Украине у Британии пока достаточно.

«Ресурс вряд ли исчерпан: это мощнейшая европейская держава с достаточным количеством вооружения, амуниции, боеприпасов и денежных средств, необходимых Украине», — отметил эксперт.

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Мезюхо добавил, что дальнейшие поставки, скорее всего, согласовали во время недавнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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«Потому что в противостоянии на Украине Британия в принципе выступает „младшим братом“, или союзником, США», — подчеркнул политолог.

Очередные поставки вооружения, видимо, стоит воспринимать как выполнение последних договоренностей, резюмировал Мезюхо.