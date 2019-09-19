Младенца нашли в московском городском туалете
Женщина собиралась убраться в одном из городских туалетов и нашла в кабинке оставленного малыша. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков, а сотрудники полиции задают его матери соответствующие вопросы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Новорожденного нашли на проспекте Андропова в Москве. Уборщица сразу позвонила в скорую, и на указанное место быстро приехали медики.
«Врачи своевременно реанимировали младенца, откачав ему воду из легких. Известно, что матерью младенца является приезжая из ближнего зарубежья», — рассказали в полиции.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве информацию об инциденте подтвердили и отметили. Сейчас младенец находится в одной из столичных больниц и его жизни ничто не угрожает. Правоохранителям удалось разыскать мать ребенка, которую уже допрашивают следователи.
Позже будет принято процессуальное решение. Все детали и причины произошедшего выясняются.