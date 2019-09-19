Младенца нашли в московском городском туалете

Полиция не стала возбуждать дело против уронившего сына москвича Подробнее

Новорожденного нашли на проспекте Андропова в Москве. Уборщица сразу позвонила в скорую, и на указанное место быстро приехали медики.

«Врачи своевременно реанимировали младенца, откачав ему воду из легких. Известно, что матерью младенца является приезжая из ближнего зарубежья», — рассказали в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве информацию об инциденте подтвердили и отметили. Сейчас младенец находится в одной из столичных больниц и его жизни ничто не угрожает. Правоохранителям удалось разыскать мать ребенка, которую уже допрашивают следователи.

Позже будет принято процессуальное решение. Все детали и причины произошедшего выясняются.