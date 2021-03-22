Младенца нашли рядом с умершей матерью в Москве

Годовалого ребенка нашли в одной из столичных квартир. Девочка несколько дней провела рядом с телом своей матери. Ее забрали в больницу для оказания помощи, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами», — привел ТАСС слова детского омбудсмена.

Ярославская отметила, что взяла дело под личный контроль. Также она добавила, что у девочки есть родственники помимо матери. Позже пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения уточнила, что после выписки из больницы будет решаться дальнейшая судьба ребенка.

«Сотрудники соцзащиты находятся на связи с бабушкой, в том числе оказывают ей психологическую поддержку. Семье будет оказана вся необходимая социальная помощь», — процитировало пресс-службу РИА «Новости».

В департаменте добавили, что семья девочки является многодетной. Ранее ей оказывали поддержку, как оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Сейчас старшие дети живут со своим отцом. Соблюдение прав найденной девочки будет контролировать прокуратура.

«Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка, а также обеспечит надзорное сопровождение исполнение уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при дальнейшем жизнеустройстве малолетнего», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным надзорного ведомства, ребенка нашли рядом с умершей матерью 20 марта. Причину смерти 38-летней женщины пока продолжают выяснять.