Происшествия 28 февраля 2023, 19:08 Младенца из Нижнего Новгорода, у которого погибла вся семья, передадут родственникам

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В министерстве социальной политики Нижегородской области рассказали о судьбе младенца, чья семья погибла в результате отравления угарным газом. По данным ведомства, его заберут родственники, написал сайт vremyan.ru.

Сейчас за ребенком наблюдают в Нижегородской областной детской клинической больнице, а его родственники занимаются сбором документов для оформления опекунства.

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Ранее стало известно, что семья из пяти человек отравилась угарным газом. Родители и двое старших детей погибли, младенца удалось спасти.

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