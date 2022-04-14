Младенца из мусоропровода на северо-востоке Москвы госпитализировали

На северо-востоке Москвы в мусоропроводе жилого дома нашли новорожденного ребенка. Девочку госпитализировали, сообщила прокуратура Москвы.

Дом расположен на Северном бульваре. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка, ведется следствие. Столичная прокуратура контролирует ход расследования и дальнейшее устройство ребенка.

В сентябре прошлого года другая москвичка оставила в мусоропроводе на Литовском бульваре младенца. Тогда малыш тоже выжил, а следователям удалось вычислить и задержать его мать — 36-летняя женщина жила в том же доме, где нашли ребенка.

Еще раньше, в мае, похожий случай произошел в Московской области. Жительница Дмитрова подбросила девочку в мусоропровод. Дворник нашел ее и вызвал скорую помощь. Позднее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала о том, как сложилась судьба малышки.