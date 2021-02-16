Младенца из Горно-Алтайска убило грудное молоко выпившей матери

В Горно-Алтайске умер четырехмесячный младенец после кормежки материнским молоком. Женщина выпила спиртное, после чего покормила малыша грудью. Теперь на мать завели уголовное дело.

Местные следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении 32-летней местной жительницы, говорится на сайте Следственного комитета по Республике Алтай. По мнению СК, 11 января мать отмечала свой день рождения и выпила спиртное, после чего легла спать в одну кровать с ребенком, который родился в сентябре 2020 года. То есть ему было всего четыре месяца.

Ночью женщина проснулась и решила покормить малыша. По мнению следователей, мать знала, что в ее организме есть алкоголь, который может фатально сказаться на здоровье крошечного ребенка, но все равно решила его покормить. В ту же ночь мальчик умер от отравления.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе они изучают показания матери, условия воспитания в семье и другие детали случившегося.