Происшествия 03 августа 2023, 03:37 Младенец выпал из окна многоэтажки в Москве «Известия»: семимесячный ребенок выпал с четвертого этажа жилого дома в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Семимесячный ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщили «Известия».

Все случилось случилось в одном из многоквартирных домов на улице Кубинка. На место выехали экстренные службы. По данным источника издания, ребенок находился без сознания.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Другие подробности происшествия не приводились.

Ранее годовалый мальчик выпал со второго этажа жилого дома на улице Толбухина. По предварительным данным, мать оставила сына без присмотра. Пока она занималась домашними делами, ребенок выпал из окна. Медики госпитализировали его с травмами.