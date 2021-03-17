Младенец утонул в ванной в Омске. Его мать умерла в больнице на следующий день

Житель Омска вернулся домой и застал свою жену в неадекватном состоянии. Потом он нашел их восьмимесячного сына мертвым в переполненной ванной. На следующий день женщина умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика, обнаруженного в наполненной водой ванне. Женщина на следующий день скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка и его матери устанавливаются», — говорится в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали «Интерфаксу», что младенец был в одежде, то есть «его явно не купали». Как пишет сайт kp.ru, дома была детская ванночка для купания, однако ребенок оказался в обычной ванне. Допросить мать умершего ребенка не успели: по предварительным данным, она скончалась от отравления не приходя в сознание.

По данным сайта, семья была благополучной, отец, который потерял сына и жену работает на хорошей высокооплачиваемой работе. Ушедшая из жизни женщина, сообщает kp.ru, после родов первенца долгое время находилась в подавленном состоянии, однако муж ни разу не замечал, чтобы она притрагивалась к наркотикам. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».