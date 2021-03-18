Младенец утонул в ванне в Волгограде

Школьник в Волгограде хотел искупать своего восьмимесячного брата. В результате малыш утонул. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Уточняется, что их мать отошла в магазин и попросила старшего сына присмотреть за младшим. Тот оставил младенца в ванной без присмотра на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил его без сознания. Вернувшаяся мать попыталась оказать ребенку первую помощь и вызвала скорую.

Полиция устаналивает все детали произошедшего.