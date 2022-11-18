18 ноября 2022, 17:57
Младенец утонул в ванне в Ленинградской области
Грудной ребенок утонул в ванной в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Petrograd.
Ребенок, которому недавно исполнился один год, утонул в ванной. На место происшествия прибыли медики, которые в дальнейшем позвонили сотрудникам полиции. Тело пострадавшего направили в морг.
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Семья ребенка является полной и не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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