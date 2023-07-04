04 июля 2023, 20:10
Младенец умер во время похода родителей на берег Волги
Shot: семимесячный ребенок умер в палатке на берегу Волги в Ульяновской области
Отдых на природе закончился для семьи из Ульяновской области смертью младшего ребенка. Как сообщил Telegram-канал Shot, семимесячный младенец умер в палатке на берегу Волги, куда его привезли родители и старший брат.
Cемья остановилась возле села Мордово, где разбила палатку. Утром, пока все спали, младенец начал задыхаться во сне.
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Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка. В качестве предварительной причины они назвали синдром внезапной смертности грудничка.
Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти шестилетнего дошкольника, которого медики скорой помощи отказались вести в больницу.
В ведомстве уточнили, что ребенку стало плохо после вечерней прогулки. Осмотревший мальчика врач поставил предварительный диагноз — менингит. Но прибывшая по вызову матери бригада скорой не согласилась с выводом коллеги и отказалась забрать мальчика в больницу. После их визита ребенок умер.
Дети
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