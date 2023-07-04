Происшествия 04 июля 2023, 20:10 Младенец умер во время похода родителей на берег Волги Shot: семимесячный ребенок умер в палатке на берегу Волги в Ульяновской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отдых на природе закончился для семьи из Ульяновской области смертью младшего ребенка. Как сообщил Telegram-канал Shot, семимесячный младенец умер в палатке на берегу Волги, куда его привезли родители и старший брат.

Cемья остановилась возле села Мордово, где разбила палатку. Утром, пока все спали, младенец начал задыхаться во сне.

Реклама

Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка. В качестве предварительной причины они назвали синдром внезапной смертности грудничка.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти шестилетнего дошкольника, которого медики скорой помощи отказались вести в больницу.

В ведомстве уточнили, что ребенку стало плохо после вечерней прогулки. Осмотревший мальчика врач поставил предварительный диагноз — менингит. Но прибывшая по вызову матери бригада скорой не согласилась с выводом коллеги и отказалась забрать мальчика в больницу. После их визита ребенок умер.