Младенец умер в коляске на прогулке с отцом в Саратове
Саратовский СК начал проверку после смерти 4-месячной девочки на прогулке
В Саратовской области четырехмесячная девочка умерла во время прогулки с отцом. СК начал доследственную проверку.
Мужчина гулял с коляской во дворе частного дома в Волжском районе Саратова, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
«Внезапно отец обнаружил, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки», — уточнили в ведомстве.
Специалисты не обнаружили на теле четырехмесячного младенца внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели девочки организовали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют сведения о семьей, в которой рос ребенок.