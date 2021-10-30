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    30 октября 2021, 01:20

    Младенец умер в коляске на прогулке с отцом в Саратове

    Саратовский СК начал проверку после смерти 4-месячной девочки на прогулке

    Александра Ломейко

    В Саратовской области четырехмесячная девочка умерла во время прогулки с отцом. СК начал доследственную проверку.

    Мужчина гулял с коляской во дворе частного дома в Волжском районе Саратова, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

    «Внезапно отец обнаружил, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки», — уточнили в ведомстве.

    Специалисты не обнаружили на теле четырехмесячного младенца внешних признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    По факту гибели девочки организовали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют сведения о семьей, в которой рос ребенок.