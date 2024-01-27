Происшествия 27 января 2024, 05:32 Младенец умер на руках у матери из-за ошибки акушеров в рязанском роддоме Freepik

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Младенец умер на руках у матери в Рязани из-за ошибки акушера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы статьи рассказали, что женщина и ее супруг долго мечтали о малыше. Паре пришлось пройти через две трудные процедуры ЭКО. В итоге пациентке все-таки удалось забеременеть. Плод вырос слишком большим, и врачи рекомендовали женщине согласиться на кесарево сечение. Операцию назначили на 2 декабря.

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Однако в эту дату у пациентки ночью отошли воды и она оказалась под попечительством дежурных врачей. Медики отправили ее на естественные роды. Почему решение поменяли в последний момент, неизвестно. Во время подготовки к рождению ребенка врачи приняли ряд неправильных решений, также роженице ввели ошибочные препараты. В итоге, когда ребенок родился, его сердце почти остановилось.

«Сынуле завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ (сам он так и не задышал). Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было», — рассказала женщина журналистам.

В таком состоянии ребенок прожил 52 дня. Родители назвали его Марком и ежедневно навещали. Младенец не шел на поправку, 22 января его сердце навсегда остановилось.

«Почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах — наш ангел», — рассказали родители.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Ребенок скончался из-за длительного ожидания родов. Когда роженица сообщила врачам, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.