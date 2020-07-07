Младенец пострадал в аварии в Пензе

По данным информагентства, авария произошла шестого июля на 706 километре трассы М-5 «Урал». Водитель легковушки не справился с управлением, и она перевернулась.

Медики оказали 24-летней пассажирке помощь и отпустили домой. Младенец, который также находился в салоне авто на момент ДТП, доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.