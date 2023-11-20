Происшествия 20 ноября 2023, 19:01 Младенец попал в реанимацию в Петербурге с кровоизлиянием в мозг Трехмесячную девочку с с кровоизлиянием в мозг госпитализировали в Петербурге РИА «Новости»

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Трехмесячную девочку с токсическим отравлением каплями для носа и хроническим кровоизлиянием в головной мозг доставили в больницу в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По данным издания, мать постоянно держала ребенка в коляске в коридоре.

Младенца положили в детскую больницу № 5. Сейчас девочка находится в реанимации. Скорую помощь ребенку, по информации «Фонтанки», вызвали в квартиру на Светлановском проспекте.

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Жилье семьи уже осмотрели полицейские и сотрудники опеки. Оказалось, что семейная пара растит еще двух детей — четырехлетнюю сестру пострадавшей и годовалого брата. Живут они на детские пособия в трехкомнатной квартире в запущенном состоянии.

На учете семья не состояла, уточнил источник «Фонтанки». По его словам, мать девочки обратилась к врачам в ночь на 19 ноября — женщина проснулась, пошла в туалет и услышала, что дочь тяжело дышит. Она взяла девочку на руки, но та не смогла открыть глаза.

Против матери составили протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По факту случившегося продолжается проверка.