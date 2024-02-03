Происшествия 03 февраля 2024, 23:45 Младенец попал в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге 78.ru: мать споткнулась и уронила пятимесячную дочь на асфальт в Петербурге Pxhere

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Пятимесячная девочка получила серьезную травму головы, упав с рук матери в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

Все произошло во Фрунзенском районе. Местная жительница с младенцем на руках споткнулась при выходе из дома и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт.

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В больнице у девочки диагностировали очаговую травму головного мозга, сейчас она находится в отделении реанимации детской больницы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Они выяснили, что семья, где воспитывается ребенок, благополучная и не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре няня взяла годовалого ребенка и пошла в гости к соседу, где они стали распивать алкоголь. В гостях девочка расплакалась, после этого хозяин квартиры выкинул ее с балкона третьего этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.