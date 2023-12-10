Происшествия 10 декабря 2023, 14:43 Младенец попал в реанимацию после нападения овчарки в Новой Москве SHOT: немецкая овчарка напала на спящего в коляске младенца в Новой Москве

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Нападение немецкой овчарки на трехлетнего младенца произошло в поселении Сосенское в Новой Москве. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов сообщения, мать оставила ребенка на улице около дома. Охранявшая помещение собака вытащила младенца из коляски и начала терзать на снегу. Вернувшаяся мать стала свидетелем нападения.

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Прибывшие на место врачи забрали ребенка в реанимацию. В ходе осмотра у младенца обнаружили множественные раны живота, спины и ног. Кроме того, ребенок получил травму черепа и ушиб мозга с кровоизлиянием. Прогнозов о дальнейшем состоянии младенца врачи пока не дали.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что сотрудники территориального подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку сообщений о получении грудным ребенком телесных повреждений. По итогам они примут решение о возбуждении уголовного дела.