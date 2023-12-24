Происшествия 24 декабря 2023, 20:56 Младенец получил смертельную травму при падении с дивана в Петербурге «Фонтанка»: десятимесячный мальчик умер в Петербурге после падения с дивана РИА «Новости»

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Врачи больницы Санкт-Петербурга не смогли спасти доставленного к ним в тяжелом состоянии маленького ребенка. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, девятимесячного ребенка привезли из квартиры в Колпине. По словам родителей, мальчик упал с дивана на ковер и ударился затылком.

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Прибывшие на место врачи диагностировали у младенца состояние клинической смерти. Мальчика срочно доставили в больницу для проведения реанимационных мероприятий, но медики оказались бессильны.

После смерти ребенка правоохранители начали проверку.

По словам источников, мальчик рос в полной семье. Родители не попадали в поле зрения социальных служб, за нарушение закона их тоже не привлекали.

Рязанский главк СК в минувший четверг, 21 декабря, объявил о возбуждении уголовного дела после смерти трехлетнего ребенка после посещения хирургического стоматологии. По данным ведомства, врачи провели маленькому пациенту необходимые процедуры, но через три дня ребенку стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой констатировала смерть мальчика.