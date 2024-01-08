Происшествия 08 января 2024, 14:34 Младенец погиб в Татарстане после того, как с ним поиграли мать и ее сожитель Baza: в Татарстане младенец погиб от кровоизлияния в спинной мозг Пресс-служба Следственного комитета

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В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительным данным, мальчика подбрасывали в воздух во время игры, сообщил Telegram-канал Baza.

Младенец скончался утром 6 января в городе Зеленодольске. У малыша не выявили признаков насильственной смерти. Вскрытие показало, что причиной гибели стало кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. В результате по факту случившегося задержали мать ребенка и ее сожителя.

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По предварительной версии следствия, малыш получил травму в результате игр — его подбрасывали в воздух. Точную причину смерти назовут после гистологической и ситуационной экспертиз. Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

На Алтае 3 января стало известно о смерти четырехмесячного ребенка. Мать оставила младенца с двухлетним братом без еды в неотапливаемом доме 31 декабря.