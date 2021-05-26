Младенец погиб в пожаре в Башкирии

В Республике Башкортостан на территории села Чишмы утром 26 мая загорелся частный жилой дом. Пламя охватило одноэтажное строение на улице Солнечная. Об этом сообщил mkset.ru.

Огонь бушевал на площади 48 квадратных метров. Когда пожар потушили, на пепелище обнаружили останки восьмимесячной девочки. Причину возгорания установят эксперты-криминалисты.

В тушении пламени участвовали 12 спасателей. В их распоряжении было пять единиц специальной техники.

По факту гибели ребенка начали доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.