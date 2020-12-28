Младенец погиб при пожаре в Омске

«В результате происшествия погиб ребенок 2020 года рождения, трое детей с признаками отравления продуктами горения госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов считают, что пожар произошел в момент отсутствия матери. По предварительным данным, она была в магазине, когда в одной из комнат дома началось задымление. Официальную версию произошедшего еще не сообщили. Прокуратура проводит проверку.

Несколько дней назад в Нижнем Новгороде при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина. Ее личность устанавливается. В СМИ появилась информация о взрыве газа. Но начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков ее не подтвердил. Причины возгорания выясняются. По данным ТАСС, пламя повредило домашние вещи, также почернели стены.