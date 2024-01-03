03 января 2024, 21:57
Младенец насмерть замерз на Алтае из-за бросившей его в Новый год матери
СК: на Алтае младенец замерз насмерть в холодном доме, где его оставила мать
Четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения в Республике Алтай в неотапливаемом доме, где его с братом оставила мать. Об этом сообщило пресс-служба регионального СК России.
Все произошло в селе Подгорное Майминского района на Алтае. Женщина уехала 31 декабря в соседний населенный пункт, оставив двух маленьких детей одних без еды в неотапливаемом доме.
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Вечером 3 января родственник пришел проведать семью. В доме он обнаружил тело четырехмесячного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата. Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители изучат условия жизни и воспитания детей, а также работу органов системы профилактики с этой семьей.
Тело годовалой девочки ранее обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Москве. Правоохранители задержали 17-летнюю мать ребенка.
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