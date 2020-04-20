Младенец из Подмосковья погиб от удлинителя

Младенец погиб от удара током в подмосковном Королеве. Он коснулся включенного в розетку удлинителя, когда ползал по полу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик скончался от удара током днем 18 апреля. Мальчик 2019 года рождения находился дома вместе со своей матерью. Он ползал по полу и в какой-то момент задел электрический удлинитель, который был подключен к розетке. Младенец получил сильный удар током, из-за чего скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку гибели малыша. Они проведут судебно-медицинское исследование ела погибшего мальчика. Кроме того, полицейские забрали с места происшествие удлинитель.