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    26 октября 2020, 15:23

    Младенец из Химок попал в больницу после попытки пьяного отца его успокоить

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Переломом костей черепа и ушибом головного мозга закончилась для четырехмесячного младенца из городского округа Химки попытка пьяного отца его успокоить. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Нетрезвый мужчина пытался успокоить кричащего сына и укачивал его на руках. В этом состоянии отец не смог удержать ребенка и уронил его на пол.

    Прибывшие на место медики забрали мальчика в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой.

    Следователи начали проверку по факту травмирования младенца.