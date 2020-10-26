Младенец из Химок попал в больницу после попытки пьяного отца его успокоить

Переломом костей черепа и ушибом головного мозга закончилась для четырехмесячного младенца из городского округа Химки попытка пьяного отца его успокоить. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Нетрезвый мужчина пытался успокоить кричащего сына и укачивал его на руках. В этом состоянии отец не смог удержать ребенка и уронил его на пол.

Прибывшие на место медики забрали мальчика в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой.

Следователи начали проверку по факту травмирования младенца.