Младенец испытал 3 сердечных приступа перед смертью в самолете. СК начал проверку

Следователи проверят все обстоятельства смерти маленького ребенка во время перелета из Петропавловск-Камчатского в Хабаровск. Уже известно, что у малыша было тяжелое заболевание.

Самолет Москва — Грозный экстренно сел в Волгограде. На борту умер ребенок Подробнее

Проверку проводит Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России. Следователи уже опросили очевидцев и назначили ряд экспертиз.

9 октября появилась информация, что на борту самолета, летящего в Хабаровск, умер трехмесячный ребенок. По данным сайта «Кам 24», который пообщался с матерью малыша, младенец родился недоношенным, а при рождении потерял много крови из-за порвавшейся пуповины. Кроме того, вес малыша составлял 980 граммов, а врачи диагностировали у него врожденный порок сердца.

Ребенку назначили операцию, которую согласились сделать хабаровские врачи. Именно с этой целью мать полетела в город.

Она вспомнила обстановку на борту и отметила, что там было очень душно.

«В самолете было жарко, душно. Перед снижением запищал датчик на ножке [у ребенка] — случился первый сердечный приступ. Врач принял меры, и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород», — сказала мать ребенка, добавив, что ей оставалось лишь смотреть и в конце концов услышать от врача констатацию смерти.

Сердце малыша перестало биться за 20 минут до посадки, передает «Газета.ru».