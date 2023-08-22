Происшествия 22 августа 2023, 15:58 Младенец и мужчина получили травмы в ДТП в Новосибирске

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ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на со ссылкой на данные ГИБДД по городу.

Авария случилась в воскресенье, 20 августа. Водитель 1968 года рождения направлялся в сторону улицы Физкультурной. Он не уступил дорогу Honda CRV, за рулем которого находился мужчина 1964 года. В результате травмы получили 24-летний мужчина и девочка 2023 года рождения.