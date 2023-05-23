Происшествия 23 мая 2023, 15:58 Младенец чуть не захлебнулся в ванной в Нижегородской области

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В Нижегородской области врачи неделю боролись за жизнь 10-месячного младенца, который чуть не утонул в ванной. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на детскую областную больницу.

Женщина оставила малыша в ванной одного и ненадолго вышла. Когда она вернулась, ребенок уже не дышал. Она вызвала скорую и до приезда врачей сама проводила реанимационные действия. В итоге малыша удалось спасти, его уже выписали домой.

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