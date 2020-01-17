Младенец, брошенный на крыльце больницы, оказался из многодетной семьи

Малышку нашли в тот же день, когда ее подбросили. Сейчас она находится в больнице, ее здоровье вне опасности.

Горе-родителей нашли с помощью камер наблюдения, которые зафиксировали отца девочки. На записи видно, как он подошел к зданию больницы со свертком в руках, положил его на крыльцо и, нажав на кнопку вызова медперсонала, быстро удалился.

Выяснилось, что его супруга не стояла на учете по беременности и ребенка пара вообще не собиралась воспитывать. Поэтому отец и мать решили подкинуть новорожденную в больницу.

Сейчас на супружескую чету заведено уголовное дело, им грозит до года лишения свободы по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».